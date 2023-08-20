فخامة رئيس مجلس النواب يُبارك توحيد مصرف ليبيا المركزي

بنغازي 20 أغسطس 2023 (وال) – بارك فخامة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اليوم الأحد، توحيد مصرف ليبيا المركزي الذي تم إعلانه صباح اليوم بمقر المصرف في العاصمة طرابلس.

وأكد فخامته بيان له أن توحيد المركزي جاء بعد جهود وطنية مخلصة.

ودعا رئيس مجلس النواب جميع المؤسسات والهيئات في البلاد إلى أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة.

وأفاد صالح أن هذه الخطوة سيكون لها الأثر البالغ على مصلحة الوطن والمواطن الليبي في كافة أنحاء البلاد.

وكان محافظ مصرف ليبيا المركزي ، اليوم الأحد أعلن أن مصرف ليبيا المركزي قد عاد مؤسسة سيادية موحدة.

وأكد الكبير و نائبه مرعي مفتاح رحيل خلال لقاء موسع بمقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، على الاستمرار في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن الانقسام.

وأفاد مكتب الإعلام في المركزي أن اجتماعا موسعًا عقد في طرابلس ضم الكبير، و نائب المحافظ ومدراء الإِدارات و المستشارين في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس وبنغازي.

وأوضح الكبير، أن الاجتماع جاء تنفيذاً لاستحقاق توحيد مصرف ليبيا المركزي، وتتويجاً للجهود المَبذولة من الأطراف الوطنية الداعمة للتوحيد ، و إيذاناً بتوحيد المركزي. (وال – بنغازي)

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