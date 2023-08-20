رئيس مجلس النواب يقبل بـ “قادربوه” رئيسا لهيئة الرقابة الإدارية

بنغازي 20 أغسطس 2023 (وال) – أعلن رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” موافقته على تكليف “عبدالله قادربوه” رئيسا للهيئة الرقابة الإدارية بالمنطقة الغربية إلى حين اختيار رئيس على مستوى البلاد.

وأوضح المتحدث باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، أن قرار رئيس مجلس النواب جاء تنفيذا واحتراما لأحكام القضاء وحفاظا على سير عمل الهيئة، موضحا أنه قرار مؤقت إلى حين اختيار مجلس النواب رئيسا جديدا للهيئة.

وكان عقيلة صالح قد وجه الشهر الماضي 16 يوليو، رسالة داخلية للجان البرلمان ألغى خلالها 3 قرارات مختلفة، أصدرها البرلمان في جلسة 26 يونيو من العام الجاري، من ضمنها إعفاء رئيسي هيئة الرقابة الإدارية وتكليف بديل عنه.

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