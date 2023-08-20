أوكرانيا تعلن بدء تدريب طياريها على مقاتلات «إف-16»

كييف 20 أغسطس 2023 م ( وال ) أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن تدريب طياريها على تشغيل مقاتلات أميركية من طراز «إف-16» قد بدأ بالفعل، لكن الأمر سيستغرق 6 أشهر على الأقل.

وقال وزير الدفاع الأوكراني،” أوليكسي ريزنيكوف “، في مقابلة له أمس السبت، إن ستة أشهر من التدريب تعتبر الحد الأدنى للطيارين، مضيفا «لكن لم يعرف بعد كم من الوقت سيستغرق تدريب المهندسين والفنيين».وأكد أنه واثق من أن القوات المسلحة الأوكرانية ستستخدم مقاتلات «إف-16»،كما إن التدريب يشمل تدريباً فنياً على اللغة، إذ إن المستوى الأساسي المعتاد للغة الإنجليزية ليس كافياً. ولكن متى بالضبط، لا توجد إجابة”.

هذا فيما رفض وزير الدفاع الأوكراني تقديم المزيد من التفاصيل حول مكان وموعد التدريبات.