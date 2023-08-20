شركتي الخليج وإس إل بي ليبيا تبحثان أهمية التعاون المشترك في جميع حقول شركة الخليج

بنغازي 20 أغسطس 2023 (وال)- عقد بمقر شركة الخليج للنفط اليوم الأحد، اجتماع بين رئيس لجنة إدارة الشركة المهندس محمد بن شتوان ومدير التخطيط الاستراتيجي والشؤون التجارية بشركة إس إل بي ليبيا السيد سراج بوسنينة، ومدير المشروعات المتكاملة بالشركة أنيس الجهاني.

هذا وتركز النقاش في هذا الاجتماع؛ على أهمية التعاون المشترك في جميع حقول شركة الخليج العربي للنفط خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى الحقول المكتشفة وغير المطوّرة للتعجيل في دخولها على الإنتاج من خلال التقنيات الحديثة.

وتابع رئيس لجنة إدارة شركة الخليج العربي للنفط العمليات الجارية؛ لتسييل المدفوعات والمستحقات المتعلقة لشركة إس إل بي، مما يساعد في توفير الموارد والمواد المتخصصة للأعمال الحالية والقادمة في مجالات النفط والغاز لجميع الحقول النفطية. (وال – بنغازي)

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