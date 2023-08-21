انطلاق أعمال ملتقى الإعلام وتحديات الثورة الرقمية في بنغازي تحت عنوان ( الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي رؤية مستقبلية ) .

بنغازي 20 أغسطس 2023 م (وال) – نظم المركز الوطني لبحوث الاعلام وعلوم الاتصال صباح اليوم الأحد بمدينة بنغازي فعاليات ملتقى الإعلام وتحديات الثورة الرقمية جلسة بعنوان ( الإعلام الرقمي وتقنيات الذكاء الاصطناعي رؤية مستقبلية) .
وأوضحت رئيسة الجمعية العمومية للمركز – عضو هيئة تدريس بجامعة بنغازي – ” سليمة حسن زيدان ” أن فعاليات هذا الملتقى تأتي في إطار أنشطة المركز الوطني الذي يعد جمعية خيرية هادفة غير ربحية تسعى للتوعية بقضايا الإعلام وعلاقته بالمجتمع .
وأشارت زيدان إلى أن جلسة اليوم تسلط على الذكاء الاصطناعي وتقنياته وأهم الأدوات الخاصة به وكيفية مجابهة تحديات الذكاء الاصطناعي ومخاطر التعامل معه .
وبينت بأن من خلال محاور هذه الجلسة التي تستضيف خبراء ومهتمين وأكاديميين في مجال الإعلام الرقمي نحاول من خلالها التوعية بهذا العلوم وأدوات الإعلام الرقمي في علاقتها بالذكاء الاصطناعي.
(وال)
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