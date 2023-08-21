لجنة الترتيبات المالية تعقد اجتماعها الرابع بمصراتة برئاسة المنفي وحضور أعضاء اللجنة.

مصراتة 20 أغسطس 2023م (وال)- عقدت لجنة الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق العام اجتماعها الرابع اليوم الاحد بمدينة مصراتة برئاسة رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وحضور أعضاء اللجنة.

وأكد المنفي في كلمة له في افتتاح الاجتماع على ضرورة توفير الظروف الملائمة لإبعاد الشعب الليبي عن الاشكاليات وضمان حقوقه التي اعتبرها هدفا أساسيا لأعضاء اللجنة المالية.

وأضاف المنفي أن اللجنة ستواصل عملها في مؤسسات الدولة كافة، لضمان سلامة الإجراءات الحكومية وتوفير عوامل الإفصاح والشفافية على البيانات المالية والإجرائية.

وكانت اللجنة المالية قد عقدت اجتماعها الأول في مدينة سرت في السابع من شهر يوليو الماضي والثاني في مدينة طرابلس خلال نفس الشهر، وعقدت اجتماعها الثالث في مدينة بنغازي في السابع من أغسطس الجاري