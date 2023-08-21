القابضة للاتصالات :شركاتنا لازالت تتعرض لهجمات سيبرانية منذ مدة .

طرابلس 20 أغسطس 2023م(وال)- أكدت الشركة الليبية القابضة للاتصالات عن تعرض شركاتها ” ليبيا للاتصالات والتقنية ” و”الجيل الجديد” و” المدار” منذ مدة إلى هجمات حجب الخدمة.

وقالت الشركة في بيان لها إن هذه الهجمات أدت إلى تذبذب عدة خدمات وتطبيقات، والتي من بينها تطبيق خدمات المشتركين ” ماي إل تي تي”.

وأشارت الشركة في بيانها إلى وجود تنسيق بين الشركات المذكورة وشركة الاتصالات الدولية للتصدي للهجمات السيبرانية، وذلك بالتعاون مع فريق الأمن السيبراني للشركة القابضة.

وأكدت الشركة أن الهجمات تستهدف الحرمان من خدمات ” دي دي أو إس أتاكس” مشيرة إلى أنها تتواصل وتتخذ نهجا أكثر تنظيما وتصعيدا عالميا.

ونقلت الشركة عن تقارير دولية أن دولا أخرى كالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وبريطانيا وألمانيا وفرنسا، وكذلك الدنمارك وفنلندا مصر والسعودية والمغرب وتركيا، تعرضت للهجمات نفسها.

وأضافت الشركة أن الهجمات التي استهدفت ليبيا بلغت 114 جيجا، بينما بلغ إجمالي الهجمات في الربع الثالث حتى إعداد التقرير قرابة 4400 هجمة تقريبا.

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