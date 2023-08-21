إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في ضواحي موسكو

موسكو 21 أغسطس 2023 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم جديد شنه نظام كييف بمسيرتين، استهدفتا موسكو صباح اليوم الإثنين تم إسقاطهما في ضواحي موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه “عند الساعة 04.50 بتوقيت غرينتش، تم رصد طائرة بدون طيار أوكرانية وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية دون وقوع إصابات”.

كما أعلنت الوزارة إسقاط مسيرة ثانية، اقتربت من مدينة إيسترا شمال غربي موسكو.

وأفاد حاكم مقاطعة موسكو، أندريه فوروبيوف، بإصابة شخصين مدنيين جراء سقوط شظايا المسيرة الأوكرانية ووقوع أضرار طفيفة في (3) بيوت.

وأحبطت الدفاعات الروسية أمس الأحد، في مقاطعتي روستوف على الدون وبيلغورد جنوب غربي روسيا هجوما بالمسيرات الأوكرانية، دون أن يسفر الاعتداء عن إصابات.

كما تعرضت مدينة كورسك جنوب غربي روسيا أمس لهجوم مسيرة أوكرانية، اصطدمت بسطح محطة السكك الحديدية في المدينة ما أسفر عن اندلاع حريق وإصابة 5 أشخاص بجروح طفيفة بسبب شظايا زجاج النوافذ.

وليلة السبت أسقطت الدفاعات الروسية مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو.(وال موسكو) س خ.

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