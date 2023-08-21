بثنائية نظيفة.. الأهلي طرابلس يفقد لقاءه أمام نوا ذيبو بدوري أبطال أفريقيا .

نواكشوط 21 أغسطس 2023 ( وال ) – فقد ممثل ليبيا في دوري أبطال أفريقيا الأهلي مباراته أمام مستضيفه نوا ذيبو الموريتاني بثنائية نظيفة، وذلك في إطار ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شيخا ولد بيديا بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

الشوط الأول من اللقاء الذي أقيم – الأحد – وتوسطته صافرة الحكم المالي أوسماني دياكيتي، انتهى بالتعادل السلبي بينهما، لاسيما أن الأفضلية فيه بالنصف الأول كانت لصاحب الأرض والجمهور نوا ذيبو، لعل أبرزها في الدقيقة الـ 20 إبعاد لاعب الأهلي مؤيد جدور تصويبة قائد نوا ذيبوا بسام مولاي أحمد.

ضغط نوا ذيبوا تواصل، وظهر بسام مولاي أحمد مجدداً، ليسدد كرة قوية في الدقيقة الـ 30 أبعدها الحارس عبد الحكيم التركي إلى ركنية، وعند الدقيقة الـ 37 ومن هجمة منسقة للأهلي وصل الكرة إلى نور الدين القليب داخل منطقة العمليات، ليصوب الأخير كرة قوية، أبعدها اللاعب جاكوب إيزيكيال إلى ركنية.

في الحصة الثانية، كثف نوا ذيبوا من هجماته على مرمى الحارس عبد الحكيم التركي، باحثاً عن افتتاح التسجيل، فضلاً على أن الخطوط الثلاثة للأهلي صمدت، وأحبطت محاولات نوا ذيبوا في العديد من الكرات التي كانت سانحة للتسجيل.

الأهلي حامل لقب البطولة الليبية الأخيرة، والمتغيب عن تشكيلته الأساسية أسماء عديدة كانت مؤثرة، تلقت شباكه هدفان في أخر إثنى عشرة دقيقة، كانت من إمضاء محترف نوا ذيبو السنغالي عثمان فاي، وذلك في الدقيقتين الـ 78 و الـ 90.

( وال –بنغازي) .