دوري أبطال أفريقيا … الأهلي بنغازي يقلب تأخره أمام أنييمبا النيجيري في الأمتار الأخيرة .

بنغازي 21 أغسطس 2023 ( وال ) – قلب فريق الأهلي بنغازي تأخره إلى فوز هام في الأمتار الأخيرة أمام ضيفه أنييمبا النيجيري بنتيجة ( 4 – 3 )، وذلك لحساب ذهاب الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية ملعب شهداء بنينا الدولي.

المقابلة التي جرت – الأحد – وقادها الحكم الجزائري إبراهيم حملاوي، فأجاة فيها الفريق الضيف أنييمبا النيجيري الأهلي بهدف مبكر، إثر هجمة سريعة باغث بها الخط الخلفي للأهلي، ليتمكن اللاعب مباومبا تشيجيوكي من هز شباك الحارس مراد الوحيشي الذي تصدى للهجمة النيجيرية في المرة الأولى.

الأهلي بعد هدف أنييمبا، كان لازاماً عليه التقدم إلى الأمام بغية تعديل أوتار النتيجة قبل فوات الأوان، وعند مطلع الدقيقة الـ 8 نجح الصاعد حسين طقطق برأسية من تعديل الكفة، بعد عرضية متقنة أرسلها محمد الترهوني من الجهة اليسرى، لتزداد بعدها مطالب جماهير الأهلي التي غضت مدرجات شهداء بنينه بإحراز ثاني الأهداف.

المد الهجومي للأهلي لم يتوقف طوال الـ 45 الأولى، والهدف من ذلك هو الوصول إلى شباك أنييمبا في مناسبة ثانية، لاسيما أن التوهج الأهلاوي أستمر ، لتحمل الدقيقة الـ 42 هدف ثاني للأهلي كان بنيران صديقة، عندما وضع المدافع إيموه أوبوت عرضية فاضل سلامة داخل مرماه، ومعه تنتهي مجريات الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف.

النصف الثاني من المواجهة جاء مختلفاً تماماً عن الأول، وبدأ واضحاً وجلياً رغبة كل فريق الوصول إلى شباك الأخر، وعند الدقيقة الـ 59 لم يتمكن الحارس مراد الوحيشي إبعاد تصويبة إيمانويل أونوا القوية، لترتطم بدورها التصويبة الأخيرة بالعارضة، لتجد بعدها متابعة من ايزي اكوتوزيام مسجلاً بذلك هدف التعديل الثاني لأنييمبا، واضعاً الأهلي في حيرة.

وحملت الدقيقة الـ 75 الجديد للأهلي، حيث أرسل الجزائري زكريا المنصوري كرة طويلة داخل مناطق جزاء أنييمبا، لينسل اللاعب فاضل سلامة خلف المدافعين ومن مكان غير منظور مستقبلاً الكرة داخل الست ياردات أمام الحارس ليصع برأسية الكرة داخل شباك معلناً عن ولادة ثالث الأهداف.

أنييمبا النيجيري، لم يتأثر بالهدف الثالث للأهلي، وتقدم نحو مرمى مراد الوحيشي مجدداً، باحثاً عن التعديل، ونال ما يريد عن الدقيقة الـ 86، حيث أستغل مورفي أندوكوا عدم التمركز الصحيح لمدافعي الأهلي، ليتابع بدوره الكرة الحرة اامباسرة التي تصدي لها مراد الوحيشي، محرزاً معها ثالث الأهداف.

وفي الوقت الذي أعتقد فيه الجميع أن اللقاء سينتهي على واقع التعادل الإيجابي، تمكن البديلان والوافدان الجدد للأهلي من فريق الأخضر كسر كل التوقعات، حيث أرسل صهيب بن سليمان كرة طويلة داخل عمليات أنييمبا دون النظر للمرمى أن ينظر، لتجد تلك الكرة رأسية المهاجم حمادي جاد الله، مسجلاً للأهلي رابع الأهداف’ وذلك في الدقيقة 5+90 .

( وال – بنغازي ) .