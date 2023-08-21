الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لرصد الأرض.

بكين 21 أغسطس 2023 (وال) – أطلقت الصين اليوم الاثنين قمرًا صناعيًا جديدًا يستهدف القيام بمجموعة متنوعة من المهام منها مسح الأراضي، والتخطيط الحضري، وتصميم شبكة الطرق، وتقدير غلة المحاصيل، والإغاثة في حالات الكوارث.

وذكرت وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” أنه تم إطلاق القمر الصناعي “قاوفن-12 04” على متن صاروخ حامل من طراز “لونغ مارش-4 سي”، ودخل بنجاح المدار المخطط له.. مشيرة إلى أن عملية الإطلاق تمت من مركز جيوتشيوان لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غربي الصين.

ويمثل هذا الإطلاق المهمة رقم 484 لسلسلة الصواريخ الحاملة من طراز “لونغ مارش”.

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