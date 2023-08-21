في أول ظهور أفريقي .. أبوسليم يحقق فوزاً ثميناً على الأولمبي الباجي .

تونس 21 اغسطس 2023 (وال)- قاد اللاعب عبد المنعم عكاشة فريقه أبوسليم للفوز الأول أفريقيا في تاريخه، عقب تفوقه على مستضيفه الأولمبي الباجي التونسي بهدف دون رد، وذلك ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي من مسابقة الكونفدرالية الأفريقية، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية حمادي العقربي بـ رادس التونسية.

ونجح أبناء المدرب التونسي شكري الخطوي في أول ظهور على صعيد القارة الأفريقية في تاريخه من تحقيق فوزاً هاماً ومستحقاً، واضعاً بدوره قدماً للتأهل للدور المقبل من المسابقة ذاتها.

وأحتسب حكم اللقاء المغربي مصطفي كشاف عند مطلع الدقيقة الـ 48 ركلة جزاء لأبوسليم تقدم لها لاعبه عبد المنعم عكاشة، واضعاً الركلة بكل إقتدار داخل شباك الحارس التونسي عبد السلام أحلاوي، مهدياً بذلك الفريق فوزاً غالياً وثميناً.

وسيلعب ابوسليم مع الاولمبي الباجي مباراة العودة الاسبوع القادم في القاهرة .

وال بنغازي ..