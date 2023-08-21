زعيم كوريا الشمالية يشرف على تجارب إطلاق صواريخ كروز استراتيجية.

سيول 21 أغسطس 2023 (وال) – أشرف الرئيس الكوري الشمالي “كيم جونغ أون” اليوم الإثنين، على اختبار صاروخ كروز على متن سفينة حربية. وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن “كيم” قام بزيارة قاعدة فلوتيلا البحرية، المكلفة بالدفاع عن الساحل الشرقي ، وتابع البحارة في سفينة الدورية وهم يقومون باختبار إطلاق صواريخ كروز – استراتيجية. وأوضحت الوكالة في بيان أن التدريبات تهدف إلى إكساب البحارة مهارات تنفيذ مهمة هجومية في حرب فعلية، وقد أصابت السفينة الهدف بسرعة بدون أي خطأ. وتأتي هذه التجارب كرد فعل على مناورات عسكرية مشتركة بين كوريا الجنوبية وأمريكا ، تبدأ اليوم لتستمر 11 يوما، وتتضمن تدريبات “درع الحرية أولتشي” السنوية بين سيول وواشنطن.

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