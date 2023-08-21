وزارة الداخلية : الدعم المركزي يواصل الانتشار في عين زارة والفرناج وطريق الشوك.

طرابلس 21 أغسطس 2021 ( وال ) – أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية انتشار تمركزات أمنية ، مساء الأحد، في مناطق عين زارة والفرناج وطريق الشوك، وهي المناطق التي شهدت توترات أمنية خلال الأسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر صفحتها بالفيسبوك أن هذه التمركزات الامنية تتبع الإدارة العامة للدعم المركزي ، وتأتي في إطار عمل الغرفة الأمنية المشكلة حديثا من الإدارات والأجهزة الأمنية لـ المجاهرة الأمن وبث الطمأنينة داخل العاصمة .

وكان وزارة الداخلية المكلف ” عماد الطرابلسي ” اصدر يوم الثلاثاء الماضي قرارا يقضي بتشكيل غرفة أمنية داخل العاصمة تتولى فض الاشتباكات ونشر عناصر أمنية من هيئة الشرطة لاستتباب الأمن ووضع الخطط الكفيلة بالتأمين والحماية وزرع الطمأنينة في نفوس الناس داخل نطاق مدينة طرابلس، بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم والجهات ذات العلاقة.

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