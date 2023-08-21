ارتفاع أسعار النفط بعد توقعات بخفض صادرات "أوبك + " .

سنغافورة 21 أغسطس 2023 (وال) – ارتفعت أسعار النفط اليوم الإثنين مع قلة المعروض العالمي بفعل خفض الصادرات من السعودية وروسيا.

وصعدت أسعار خام برنت 75 سنتا إلى 85.55 دولار للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط 80 سنتا إلى 82.05 دولار للبرميل.

وينقضي أجل عقود خام غرب تكساس الوسيط لشهر سبتمبر غدا الثلاثاء ، وارتفعت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 73 سنتا إلى 81.39 دولار للبرميل.

وتسحب الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، مستويات قياسية من المخزونات التي جمعتها في وقت سابق هذا العام، إذ تقلص المصافي الصينية المشتريات بعد تخفيضات في الإمدادات طبقتها منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” وحلفاؤها ومنهم روسيا أو المجموعة المعروفة باسم “أوبك+” ، مما دفع هذا أسعار النفط إلى تجاوز 80 دولارا للبرميل.

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