اِعتماد نتيجة شهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي لِمدارس التعليم الأجنبي في ليبيا

طرابلس 21 أغسطس 2023م ( وال ) – اِعتمد وزير التَّربية والتَّعليم الدكتور “مُوسى المقريفْ”، وَمدير المركز الوطني للامتحانات الأستاذ “السيد أحمد” صباح اليوم الإثنين نتيجة “اِمتحانات يونيو 2023” لِشهادة إتمام مرحلة التَّعليم الثانوي لِمدارس التعليم الأجنبي في ليبيا، والتي تقدم لها 438 طالب وطالبة يدرسون في 18 مدرسة.

وَهنَّأ الوزير بِالمناسبة الطلاب الناجحين متمنِّياً لهم التوفيق في مشوارهم الدّراسي، معرباً عن أمله بالتوفيق والنَّجاح في “اِمتحانات أكتوبر 2023” لمن لم يحالفهم التوفيق في “اِمتحانات يونيو 2023″، والتركيز بِشكل أكبر فِي المواد الدِّراسية التي رَسبُوا فيها.

بدوره، طالَب مدير المركز الوطني للامتحانات الطلاب الذين اعتمدت نتائجهم بمراجعة مدارسهم أو إدارة التعليم الأجنبي بـالمركز الوطني للامتحانات.