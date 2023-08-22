تقرير: مقتل مئات المهاجرين على أيدي حرس الحدود السعودي .

لندن 21 أغسطس 2023 م (وال) وجه تقرير جديد لـمنظمة هيومن رايتس ووتش “آمنستي” اتهاما لحرس الحدود السعوديون بالقتل الجماعي للمهاجرين على طول الحدود اليمنية .

ويقول التقرير : (إن مئات الأشخاص ، كثير منهم من الإثيوبيين الذين عبروا اليمن الذي مزقته الحرب للوصول إلى السعودية ، قتلوا بالرصاص) .

ونقلت “بي بي سي” مهاجرين قولهم : إنهم قطّعت أطرافهم بطلقات نارية وشاهدوا جثثا تركت في الممرات.

وكانت سلطات السعودية قد رفضت في السابق مزاعم القتل المنهجي.

وقالت الحكومة السعودية إنها أخذت المزاعم على محمل الجد لكنها رفضت بشدة وصف الأمم المتحدة بأن عمليات القتل كانت ممنهجة أو واسعة النطاق.

وردت الحكومة “بناء على المعلومات المحدودة المقدمة ، لم تكتشف السلطات داخل المملكة أي معلومات أو أدلة لتأكيد أو إثبات الادعاءات”.

لكن في الشهر الماضي ، نشر مركز الهجرة المختلط ، وهو شبكة أبحاث عالمية ، مزاعم أخرى عن عمليات قتل على طول الحدود ، بناءً على مقابلاته الخاصة مع الناجين.

وتقرير “هيومن رايتس ووتش” ، بعنوان (أطلقوا النار علينا مثل المطر) ، يحتوي على شهادة مصورة من مهاجرين قالوا إنهم تعرضوا لإطلاق النار عليهم واستهدافهم أحيانًا بأسلحة متفجرة من قبل الشرطة والجنود السعوديين على الحدود الشمالية الوعرة لليمن مع المملكة العربية السعودية .

مهاجرون اتصلت بهم “بي بي سي” تحدثوا بشكل منفصل عن عبور مرعب ليلا تعرض خلاله مجموعات كبيرة من الإثيوبيين ، بما في ذلك العديد من النساء والأطفال ، لإطلاق النار أثناء محاولتهم عبور الحدود بحثًا عن عمل في المملكة الغنية بالنفط .

…(وال)…