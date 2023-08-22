فريق طبي بمستشفى الهضبة الخضراء ينجح في استئصال ورم نادر من قلب مريضة .

طرابلس 21 اغسطس 2023م ( وال )- نجح فريق طبي جراحي بمستشفى الهضبة الخضراء بطرابلس ، في استئصال ورم نادر ‘ميكسوما’ من قلب مريضة في العقد الثالث من عمرها .

وأفاد مدير عام المستشفى ” محمد الراجحي ” أنه تم استقبال المريضة البالغة من العمر تسعة وثلاثين (39) عاماً، وتطلبت حالتها الصحية التدخل الجراحي السريع للحفاظ على حياتها وتفاديًا للمضاعفات التي يمكن أن تنجم عن هذه الكتلة ، وقد تم إدخالها لغرفة العمليات واستأصل الورم بنجاح .

وأوضح أن خطورة هذا الورم تكمن في إعاقته لسريان الدم داخل القلب بشكل طبيعي ويؤدي إلى الوفاة المفاجئة، إضافة إلى احتمالية تعرض المريض لجلطات الدماغ نتيجة انتقال أجزاء صغيرة من الورم ووصولها إلى الدماغ؛ مما يعرّض المريض إلى الغيبوبة الدائمة أو الشلل.

واشار ” الراجحي ” إلى أن هذه العملية تعد الثانية التي يجريها مستشفى الهضبة الخضراء العام خلال أربعة أيام ، لاستئصال ورم ‘ميكسوما’ من الأذين الأيسر لمريضين ، تحت إشراف الدكتور ” ابراهيم زبيده ” استشاري جراحة القلب والأوعية الدموية والفريق الطبي المرافق له.

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