العراق يعلن قرب بدء عمليات الحفر الاستكشافي للنفط والغاز في محافظة ديالى .

بغداد 21 أغسطس 2023 م (وال) أكدت وزارة النفط العراقية، اليوم الإثنين، التوجه لتعظيم الإنتاج والاحتياطي الوطني من النفط والغاز، فيما أعلنت قرب البدء بعمليات الحفر الاستكشافي في محافظة ديالى .

وان الحكومة العراقية دعت الشركات العالمية الراغبة بتطوير هذه التوقعات للرقع والمواقع وتحويلها إلى آبار وحقول منتجة ترفد الثروة النفطية سواء من النفط أو الغاز .

ونقل وكالة الأنباء العراقية “واع”، عن المتحدث باسم الوزارة، “عاصم جهاد”، قوله إن (الحكومة ووزارة النفط حريصتان على تعظيم الاحتياطي النفطي والغازي من خلال مشاريع تطوير الاستكشافات النفطية في مختلف أنحاء العراق) .

وأضاف “جهاد”، ان (الحكومة وضعت في أولوياتها خلال الفترتين الحالية والمقبلة تعظيم الإنتاج الوطني من الغاز سواء من خلال استثمار التراكيب الهيدروكربونية للرقع والمواقع الاستكشافية وتحويلها إلى احتياطي وإلى حقول أو آبار منتجة، كون الحقل يضم عدة آبار) .

وتابع: (بالنسبة للجولة السادسة، فإنها تضم المواقع التي تمتد لمحافظات شمالية مثل نينوى، وغربية كالأنبار التي تحتل الحصة الأكبر من هذه الجولة، لأن التوقعات الغازية على امتداد المنطقة أو الصحراء الغربية من العراق، وبالتالي هناك توقعات بوجود تراكيب هيدروكربونية تكون نسبة الغازية منها كبيرة، وأيضاً في بعض مناطق الوسط).

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