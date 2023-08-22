 شخصيات وزارية دولية ستزور بغداد خلال الأسبوعين المقبلين .

بغداد 21 أغسطس 2023 م (وال) ــــ ذكرت وكالة الأنباء العراقية “ةاع” ان باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف، كشف المتحدث يوم أمس الأحد، عن أبرز ملفات مباحثات زيارة وزير الخارجية التركي “هاكان فيدان” إلى بغداد المقررة بعد غد الأربعاء المقبل، فيما أشار الى أن شخصيات وزارية دولية ستزور العاصمة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال الصحاف لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن وزير الخارجية التركي سيجري يوم الأربعاء 23 من أغسطس الحالي زيارة رسمية الى بغداد، حيث “سيتم تسليط الضوء على أهم ما يشغل البلدين الجارين ومراجعة التحديات المشتركة .

وبشأن وجود زيارات قريبة لكسئولين عرب وأجانب الى العراق أكد الصحاف أن (بغداد ستشهد خلال الأسبوعين القادمين أستقطاب رفيع المستوى لشخصيات وزارية ، وأن بغداد تعد نقطة التقاء ومسارا لجذب الحوارات الأيجابية والفاعلة بهدف تعظيم الأستجابة للبرنامج الحكومي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني) .

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