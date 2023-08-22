رئاسة الأركان العامة تفتح باب القبول للدراسة بالمدارس المهنية لضباط الصف بالخارج.

طرابلس 21 أغسطس 2023م (وال) ـ أعلنت إدارة التجنيد والاحتياط برئاسة الأركان العامة عن فتح باب القبول للطلبة للدراسة بالمدارس المهنية لضباط الصف بالخارج لمدة (3) سنوات.

وأوضحت إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي عبر صفحتها على “فيسبوك” أن مدة الدراسة بالخارج ثلاث سنوات يمنح الطالب بعد تخرجه رتبة رئيس عرفاء ويسمح للخريجين بمواصلة دراستهم بعد الحصول على الموافقة من جهات الاختصاص.

واشترطت الإدارة على من يرغب في التسجيل ألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد عن 25 سنة وأن يكون متحصلا على الشهادة الثانوية القسم العلمي لا يقل عن جيد.

وأضافت الإدارة أن على كل من يرغب في التسجيل التوجه إلى اماكن التجنيد اعتبارا من يوم 20 أغسطس وحتى الـ 5 من شهر سبتمبر مصحوبا بطلب كتابي بموافقة ولي الأمر، الرقم الوطني مختوماً من السجل المدني، جواز سفر ساري المفعول، شهادة الحالة الجنائية، شهادة حسن السيرة والسلوك وصور شخصية ملونة خلفية بيضاء.