بحضور الطرابلسي .. الداخلية تعلن ترحيل طوعي لمهاجرين غير شرعيين.

طرابلس 21 أغسطس 2023م (وال) ـ أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية اليوم الاثنين الترحيل الطوعي لـ 486 مهاجر غير شرعي من الجنسيات المصرية والنيجيرية.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على “فيسبوك” أن عملية الترحيل الطوعي للمهاجرين جرت خلال زيارة وزير الداخلية المكلف لواء “عماد الطرابلسي” إلى مقر جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وأضافت الوزارة أن “الطرابلسي” اطلع خلال الزيارة على سير العمل بالجهاز والجهود التي يبذلها أعضاءه في مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتقديم يد العون للمهاجرين داخل مراكز الايواء لحين استكمال اجراءات ترحيلهم طوعياً بالتعاون والتنسيق مع السلطات ببلدانهم.