عبر الهاتف مصر وامريكا يبحثان التطورات في ليبيا ،السودان والنيجر .

القاهرة 22 أغسطس 2023 ( وال ) – بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس الإثنين، مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة الأوضاع في ليبيا والسودان والنيجر.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن الوزيرين بحثا هاتفيًا كذلك نتائج اجتماع لجنة الاتصال العربية الخاصة بسورية، بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية.

وشدد بلينكن وشكري على أهمية العمل على تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين، من خلال الدفع بمختلف أطر التعاون التنموية والاقتصادية والعسكرية. مؤكدان حرصهما على استمرار التنسيق والتشاور خلال الفترة القادمة لمتابعة مسارات التعاون بين البلدين.

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