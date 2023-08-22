الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرتين أوكرانيتين في ضواحي موسكو

موسكو 21 أغسطس 2023 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم جديد شنته كييف بمسيرتين، استهدفتا موسكو صباح اليوم الإثنين تم إسقاطهما في ضواحي موسكو.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، أنه “عند الساعة 04.50 بتوقيت غرينتش، تم رصد طائرة بدون طيار أوكرانية وإسقاطها بوسائط الحرب الإلكترونية في مدينة أودينتسوفو بضواحي موسكو الغربية دون وقوع إصابات”، كما أعلنت إسقاط مسيرة ثانية اقتربت من مدينة إيسترا شمال غربي موسكو.

وأعلن حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبيوف، إصابة مدنيين اثنين بشظايا المسيرة التي دمرت في منطقة مدينة إيسترا وتعرض ثلاثة بيوت لأضرار طفيفة.(وال موسكو) س خ.

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