حركة السفن المحملة بالحبوب بميناء بنغازي البحري خلال شهر أغسطس الحالي.

بنغازي 22 اغسطس 2023 (وال) – رست على رصيف ميناء بنغازي البحري الإثنين السفينة “سوبر باركامب (Super Bergkamp) للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي وعلى متنها 25.000 طن من الأرز.

وأفاد مدير مكتب المناولة، شعبان الدلح، وكالة الأنباء الليبية حول حركة السفن المحملة بالحبوب القادمة إلى ميناء بنغازي خلال شهر اغسطس الحالي، بوصول السفينة “فيوتشر تي دي “( Futur T) ووكيلها الملاحي شركة أعالي البحار وحمولتها 26.600 طن من الشعير ،

والسفينة ” مايميراي” (Mymeray) للوكيل الملاحي، الشيمة، وتحمل 31.000 طن من الشعير .

وأوضح أنه تم خلال هذا الشهر تفريغ السفينة ” سي دوف” (Sea Dove) المحملة ب 30 طن من الشعير .

وبحسب الدلح، من المتوقع وصول السفينة “لوسن تي” ( Lucen T) للوكيل الملاحي شواطئ بنغازي خلال نهاية هذا الشهر محملة بـ 40.000 طن من الشعير .

يذكر أن عديد دول العالم تشهد مشاكل متفاقمة في توريد الحبوب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في فبراير 2022 ولا تلوح أية بوادر في الأفق لنهايتها.

وأدى تعليق روسيا العمل باتفاق تصدير القمح من أوكرانيا في يوليو الماضي إلى صدور تحذيرات جدية من حدوث نقص حاد في الغذاء خاصة في الدول الأفريقية التي تتعامل مع تبعات الجفاف وجائحة كورونا.

وكان الاتفاق، الذي جُدد ثلاث مرات منذ أن دخل حيز التنفيذ في يوليو 2022، قد سمح لسفن الشحن بالمرور الآمن عبر ممر مائي في البحر الأسود من الموانئ الأوكرانية في أوديسا وتشورنومورسك ويوزني/ بيفيديني وإليها.

وتصدر روسيا وأوكرانيا ما يزيد عن ثلث الإنتاج العالمي من الحبوب.

(وال بنغازي)