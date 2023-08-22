البعثة الأممية : باتيلي يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء .

طرابلس 22 أغسطس 2023 ( وال ) – يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، “عبد الله باتيلي” اليوم الثلاثاء إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي حول آخر تطورات الوضع في ليبيا عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طرابلس.

و بحسب منشور للبعثة عبر صفحتها على ” فيسبوك”سيتم بث الإحاطة مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت مع الترجمة الفورية على الرابط التالي:

https://media.un.org/ar/webtv/schedule/2023-08-22/new-york

كما سيتم مشاركة رابط البث على حسابات البعثة الأممية في ليبيا قبيل بدء جلسة مجلس الأمن وفقا للمنشور ذاته .

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