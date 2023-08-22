ليبيا نيوز

البعثة الأممية : باتيلي يقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن الدولي اليوم الثلاثاء .

تم النشر منذُ 19 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

طرابلس 22 أغسطس  2023 ( وال ) –   يقدم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، “عبد الله باتيلي” اليوم الثلاثاء إحاطته الدورية لمجلس الأمن الدولي  حول آخر تطورات الوضع في ليبيا عند الساعة الرابعة عصرا بتوقيت طرابلس.

و بحسب منشور للبعثة عبر صفحتها على ” فيسبوك”سيتم بث الإحاطة مباشرة على تلفزيون الأمم المتحدة على الإنترنت مع الترجمة الفورية على الرابط التالي:

https://media.un.org/ar/webtv/schedule/2023-08-22/new-york

كما سيتم مشاركة رابط البث على حسابات البعثة الأممية  في ليبيا قبيل بدء جلسة مجلس الأمن وفقا للمنشور ذاته .

….( وال ) ….. 

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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