مشروعات الصحة تقوم بتشغيل مفرمة مركزية للتخلص الآمن من النفايات الطبية بمركز سبها الطبي.

سبها22 اغسطس 2023 (وال)- شرعت إدارة المشروعات بوزارة الصحة ، الاثنين، في تشغيل مفرمة مركزية للتخلص الآمن من النفايات الطبية بمركز سبها الطبي، على مساحة خمسمائة (500) متر مربع، وفق التقنيات الحديثة لمعالجة المخلفات الطبية .

وتأتي الخطوة ، بحسب ما أوردته وزارة الصحة على صفحتها اليوم على الارتقاء في أداء المراكز الطبية، نظرًا لدورها الكبير في توفير الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

و ذكر مدير إدارة المشروعات بالوزارة أن تنفيذ المفرمة يأتي ضمن مشاريع وزارة الصحة لإنشاء أربع مفارم مركزية لمعالجة النفايات الطبية بالمناطق الشرقية والوسطى والجنوبية والغربية.

و أكدت رئيس قسم المخلفات الطبية بالوزارة أن المعايير المتبعة لتجهيز مواقع المفارم المركزية وتركيبها، تتطابق مع معايير منظمة الصحة العالمية، ومع المواصفات البيئية السليمة وفق ما أقرّته الهيئة العامة للبيئة سابقًا باعتماد آلية الفرم والتعقيم.

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