الدفاع التركية: تدريبات عسكرية للقوات البحرية قبالة ليبيا

أنقرة 22 أغسطس 2023 (وال)- أفادت وزارة الدفاع التركية اليوم الثلاثاء، بأن المجموعة البحرية التركية المنتشرة حاليًا قبالة السواحل الليبية، نفذت تدريبات عسكرية في إطار المهمة المنوطة بها لحفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وذكرت الوزارة أن السفينة الحربية التركية “تشي جملك” قامت بإطلاق النار بالأسلحة الخفيفة، بالإضافة إلى تنفيذ تدريبات لهبوط وإقلاع طائرات مروحية، وتدريبات للإمداد الرأسي من السفينة، فضلا عن تدريبات للصعود على متنها.

وأكدت أن هذه التدريبات الروتينية تأتي في سياق المهمة المنوطة بالمجموعة البحرية التركية؛ للمساهمة في تحقيق الاستقرار والأمن في ليبيا والمنطقة. (وال – أنقرة)

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