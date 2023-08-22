  النيجر تعلق عضويتها في الاتحاد الأفريقي بعد الانقلاب .

نيامي 22 أغسطس 2023 م (وال) ـــ علق الانقلابيون في النيجر عضوية بلادهم في الاتحاد الأفريقي ، وفق صفحة “بي بي سي” على شبكة المعلومات الدولية .

وكان الاتحاد الأفريقي قد أوقف النيجر عن جميع أنشطته في أعقاب الانقلاب العسكري في الــ 26 من يوليو الماضي .

ودعا مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جميع الدول الأعضاء فيه والمجتمع الدولي إلى الامتناع عن أي عمل من شأنه إضفاء الشرعية على المجلس العسكري في النيجر ، مجددا دعواته لقادة الانقلاب بالإفراج عن الرئيس المنتخب محمد باعزوم.

وهددت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس” باتخاذ إجراء عسكري لإعادته إلى منصبه ، لكنها لم تحدد موعدا لذلك .

وقال المجلس العسكري في النيجر إنه لا يمكن استعادة الحكم المدني لمدة ثلاث سنوات، لكن إيكواس رفضت ذلك ووصفته بأنه غير مقبول .

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