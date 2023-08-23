ليبيا نيوز

مندوبة فرنسا مجلس الأمن : إن الشرعية السياسية يجب أن تعود إلى ليبيا وعقد انتخابات نزيهة في أسرع وقت ممكن .

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

مندوبة فرنسا مجلس الأمن : إن الشرعية السياسية يجب أن تعود إلى ليبيا وعقد انتخابات نزيهة في أسرع وقت ممكن .

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وكالة الأنباء الليبية

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