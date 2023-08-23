قوات الاحتلال الاسرائيلي تواصل عدوانها على القرى والبلدات الفلسطينية .

الخليل- 22 أغسطس 2023 م ( وال ) – أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق اليوم الثلاثاء خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر شمال الخليل .

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية ” وفا ” أن قوات الاحتلال المتمركزة على مدخل البلدة منعت المشاركين في جنازة من الوصول إلى مقبرة البلدة وأغلقت البوابة الحديدية المقامة على مدخلها ما أدى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة عدد من المواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع .

وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل والمحال التجارية في البلدة .

هذا واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء شابا من بلدة طمون أثناء مروره عبر حاجز حوارة قضاء نابلس .

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس أن الاحتلال اعتقل الشابالبالغ من العمر 34 عاماً من بلدة طمون جنوب طوباس ، أثناء مروره عبر حاجز حوارة قضاء نابلس.

الى ذلك نصبت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء حواجز عسكرية وبوابات حديدية وأغلقت عددا من مداخل مدينة الخليل وبلداتها ومخارجها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ” وفا ” أن قوات الاحتلال نصبت بوابة حديدية عند المدخل الغربي لبلدة ترقوميا ، المؤدي إلى الشارع الالتفافي 35 قبالة مدخل بلدة إذنا وأغلقت الشارع أمام حركة المواطنين الفلسطينيين في المنطقة .

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل بلدة إذنا المؤدي إلى الطريق ذاته ، ومنعت مرور المواطنين ، بحسب الوكالة .

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل بلدات بني نعيم وسعير وبيت عينون شرق الخليل وشمال شرقها، المؤدية إلى الطريق الالتفافي 60، ومنعت مرور المواطنين الفلسطينيين .

ونصبت حاجزا عسكريا عند مدخل مدينة الخليل الشمالي “جسر حلحول”، وآخر عند مدخل المدينة الغربي “فرش الهوى”، ومنعت الخروج من المدينة.

وفي السياق ذاته أطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط صوب عدد من المواطنين الفلسطينيين عند مدخل بلدة بيت أمر شمال الخليل .

كما أغلقت قوات الاحتلال مداخل الخليل الجنوبية الفحص بسواتر ترابية ، وجرفت الطريق المؤدي إلى “خلة الدار” و”عقبة نجيلة” ومنها إلى زيف ويطا، وأغلقت البوابة الحديدية على الطريق ذاته المؤدي إلى مدينة الخليل.

وفي خربة قلقس أغلقت البوابتين الحديديتين المؤديتين إلى خربة قلقس ويطا والريحية جنوبا ومدينة الخليل شمالا، في كلا الاتجاهين.

كما أغلقت قوات الاحتلال مدخل الخليل الجنوبي “الحرايق- حجاي” ببوابة حديدية نصبتها سابقا على الطريق المؤدي من الشارع الالتفافي 35 إلى مدينة الخليل ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية ” وفا “.