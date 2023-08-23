عقب ترحيبه بإحاطة باتيلي… الدبيبة فلنمض جميعا نحو إنهاء المراحل الانتقالية ، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي.

طرابلس 23 أغسطس 2023 ( وال ) – رحب رئيس حكومة الوحدة الوطنية ” عبد الحميد الدبيبة ” بما جاء في إحاطة المبعوث الأممي”عبد الله باتيلي ” مساء الثلاثاء من تأكيد أهمية الحفاظ على الاستقرار للوصول للانتخابات ، وإشارته إلى التأثير السلبي لمحاولات الانقسام في المضي نحو ذلك. الهدف.

أعرب “الدبيبة ” في تدوينة نشرها عبر صفحته على” فيسبوك” عن دعمه جهود التوحيد التي تحدث عنها ” باتيلي” في المؤسسات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة، بالتوازي مع الاتجاه نحو تحقيق رغبة الشعب في تجديد شرعية كافة الأجسام عبر صندوق الانتخاب.

وقال رئيس الحكومة (( فلنمض جميعا نحو تحقيق إرادة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإعادة الأمانة للشعب عبر إنجاز الاستحقاق الانتخابي)) .

….( وال ) …..