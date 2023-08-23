رئيس غرفة التجارة الأمريكية لــــ”وال”: باكورة مشاريعنا صناعة وتخزين الطاقة الكهربائية في ليبيا

بنغازي 23 أغسطس 2023 (وال)- قال رئيس الغرفة التجارية الأمريكية على بالخوة، إن اتفاقية التعاون مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي تشمل الطاقة الكهربائية صناعتها وتخزينها، وتليها القطاعات الأخرى التي سيتم الإعلان عنها في المستقبل تباعًا، بما يخدم مصلحة البلدين.

وحول الاتفاقية المُبرمة مع غرفة التجارة والصناعة بنغازي؛ أضاف على بالخوة – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية: “نحن كغرفة التجارية الأمريكية نلنا شرف تواجدنا في بنغازي، للحديث مع بعض الشركاء الليبيين عن مجالات التعاون وهذه البداية وستلحقها عدة عقود”.

وتابع على بالخوة: “هذا المشروع برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية؛ ضمن خطتها لدبلوماسية الاقتصادية، بما بهدف تحقيق التطوير والتحول لجذب الشركات الأجنبية الهامة في العالم وفق الاحتياجات المحلية التي يحددها الأخوة في بنغازي، وليبيا اليوم تشهد حركة كبيرة في الأعمار وتشرع أبواب تنموية بعد استقراها ودحر الإرهاب بفضل جهود قواتها المسلحة الليبية”.

يُشار إلى أنه قد أبرم مذكرة تفاهم للتعاون والشراكة بين غرفة التجارة والصناعة والزراعة بنغازي والغرفة التجارية الأمريكية والتي مقرها بنزرت التونسية، برعاية وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية ضمن الدبلوماسية الاقتصادية. (وال – بنغازي)

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