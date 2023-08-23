ليبيا نيوز

تعليق حركة الملاحة عبر مضيق البوسفور نتيجة عطل في محرك إحدى السفن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية
مصدر الخبر / وكالة الأنباء الليبية

إسطنبول 23 أغسطس 2023 م ( وال )   أفادت وكالة “رويترز”، نقلاً عن وكالات الملاحة، بتعليق حركة السفن عبر “مضيق البوسفور”، بعد تعطل سفينة أغلقت المضيق.وذكرت وكالة “تريبيكا” للشحن البحري، أن حركة السفن عبر مضيق البوسفور، توقفت صباح اليوم الأربعاء، بعد تعرض سفينة لعطل في محركها. ووفقاً لتقرير نشرته الوكالة، تعرضت ناقلة النفط الخام التي ترفع علم ليبيريا “جوانيين”، للعطل عند المدخل الشمالي لـمضيق البوسفور، وتمّ إرسال قاطرتين للمساعدة.

وفي سياق آخر، قرّرت السلطات التركية، إغلاق مضيق الدردنيل، أمام حركة الملاحة البحرية بسبب حرائق الغابات. وقال وزير الداخلية التركي، “علي يرلي كايا ” ، إنّ “الطريق السريع الرئيسي المؤدي إلى مدينة جاناكالي في شمال غربي البلاد، حيث تتواصل حرائق الغابات، مغلق أمام حركة المرور”.

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عن مصدر الخبر

وكالة الأنباء الليبية

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