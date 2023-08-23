قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف المزارعين شرق خان يونس.

خان يونس 23 أغسطس 2023 (وال) – استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء بالرصاص وقنابل الغاز السام المزارعين شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن شهود عيان بأن قوات الاحتلال المتمركزة خلف الشريط الحدودي شرق خان يونس أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع على المزارعين، مقابل منطقة شراب العسل في بلدة الفخاري شرقا، وأجبرتهم على مغادرة أراضيهم.

وتتعمد قوات الاحتلال استهداف المزارعين بشكل يومي بالرصاص والغاز السام، وتمنعهم من الوصول إلى أراضيهم الزراعية الحدودية شمال القطاع وشرقه