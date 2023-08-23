تعويم ناقلة غاز طبيعي مسال بعد جنوحها في قناة السويس

السويس 23 أغسطس 2023 (وال) -نجحت الهيئة العامة لقناة السويس، بتعويم ناقلة غاز طبيعي مسال جنحت في المجرى الملاحي للقناة، في الساعات المبكرة من صباح اليوم الأربعاء، دون تعطل المجرى الملاحي.



كما أوضحت الهيئة العامة لقناة السويس، أنها دفعت على الفور (5) قاطرات بحرية، لإعادة تعويم الناقلة في مسارها الصحيح.

وتبحر ناقلة الغاز المسال الجانحة في قناة السويس، تحت علم سنغافورة، وتدعى “BW LESMES”، وتبلغ طاقتها الاستعابية (170799) مترا مكعبا من الغاز المسال.(وال السويس) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال