المركز الوطني للأرصاد الجوية : بقايا سحب ممطرة على بعض مناطق الشمال الغربي ، وتنقشع تدريجياً بداية من مساء اليوم.

طرابلس 23 أغسطس 2023 ( وال ) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الاربعاء بقايا سحب ممطرة على بعض مناطق الشمال الغربي ، وتنقشع تدريجياً بداية من مساء اليوم.

وأوضح النشرة اليومية للمركز منطقة راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – حتى جبل نفوسة حالة السماء: سقوط أمطار متفرقة من حين إلى أخر هذا اليوم قد تصحبها سحب رعدية وتنقشع السحب الممطرة تدريجياً بداية من مساء اليوم مع احتمال ظهور ضباب في الصباح الباكر ليوم الغد على بعض المناطق الممتدة من راس اجدير إلى طرابلس و الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (28–34)مْ.

منطقة الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الغد خاصة على الجبل الأخضر. الرياح: شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح على أغلب المناطق مابين (31-36)مْ تصل إلى (40)مْ على اجدابيا.

أما منطقة الجفرة- سبها-غـات -غدامس- حتى الحمادة:- حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم ويوم الغد على الحمادة والجفرة مع احتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ.

وتوقع المركز منطقة الواحات – السرير- تازربو- حتى الكفرة: حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب على جالو والجغبوب و الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (40-43)مْ.

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