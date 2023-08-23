وفد من شباب وأعيان المنطقة الغربية يقوم بزيارة لمقر البرلمان في بنغازي .

بنغازي 23 اغسطس 2023 (وال)- قام وفد من شباب وأعيان المنطقة الغربية والذي ضم طلاب الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة بالإضافة لأعيان ومشايخ المدن الغربية الثلاثاء بزيارة لمقر البرلمان في بنغازي .

كما شملت الزيارة القيادة العامة للجيش الليبي ومقر رئيس مجلس النواب و رئاسة الوزراء استقبلهم خلالها عضوا مجلس النواب عائشة الطبلقي والدكتور رسمي بالروين نائب رئيس ديوان مجلس النواب ولفيف من موظفي ديوان مجلس النواب.

ورحب بالروين في كلمة القاها خلال الاستقبال بالوفد من مشايخ وشباب المنطقة الغربية ،مؤكدا على وحدة وترابط ليبيا من شرقها وغربها وجنوبها.

من جانبها النائب عائشة الطبلقي رحبت بضيوف بنغازي وأعربت عن سعادتها بزيارة الوفد ،مؤكدة بأن الشباب هم من نيعول عليهم لبناء ليبيا .

و شارك الشيخ مفتاح قريرة عمار من مجلس قبائل الخمس بكلمة قال فيها ” نحن أهل وأصهار وقمنا بزيارة القيادة العامة وكذلك زيارة رئيس مجلس النواب في منزله واليوم نحن في مقر مجلس النواب وجئنا لنقول إننا أهل يجمعنا وطن واحد.

وقال الشيخ محمد بوبكر الصيد ان الزيارة لشرق ليبيا تعني الكثير والهدف منها لم الشمل ورأب الصدع والابتعاد عن الفتنة باعتبار ان كلنا أخوة في ليبيا والوفد جله من طلبة الجامعات والمعاهد العليا والمتوسطة وبعض وجهاء ومشايخ المدن الغربية من الزاوية إلى رأس جدير و من القواليش والخمس ومن الجبل وأتى معنا شباب من الامازيغ .

نائب رئيس الديوان رسمي بالروين أوضح ان زيارة وفد الشباب والمشايخ جاءت لدعم البرلمان كسلطة شرعية للبلاد ويمثل وحدة الأراضي الليبية باعتبار ان هؤلاء الشباب يمثلون فئة عريضة ونحن هنا نرحب بهم لنثبت بالقول والفعل إن الشعب الليبي واحد وليبيا غير قابلة للانقسام.

عضو البرلمان عائشة الطبلقي قالت بالمناسبة ” بنغازي اليوم في عرس شبابي كبير، فبالتنسيق مع أعضاء البرلمان من الدائرة 13 حضر لزيارتنا 1700 شاب مع عدد من حكماء ووجهاء المنطقة الغربية ونعتبر أن شباب اليوم هم برلمان الغد وزيارتهم للبرلمان ستكون حافزا لهم لحمل المسؤولية والشباب هم الفئة التي نعتمد عليها في بناء الدولة وإعادة الاستقرار والأمن والسلام ونشكر كل من بذل مجهود في إنجاح زيارة الوفد وكل من أشرف عليه من مواصلات وإقامة للشباب.

وقام الشباب بجولة داخل مقر البرلمان والتقاط الصور التذكارية وهتف بأعلى صوت (لا شرقية لا غربية ليبيا وحدة وطنية) وأكد القائمون على الزيارة باستمرار جولتهم في شرق البلاد وسيقومون بجولة في مدن الجبل الأخضر مثل شحات وسوسة وغيرها من مدن برقة الجميلة.

وال..