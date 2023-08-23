رئيس حركة “نحن مع روسيا” يؤكد مصرع مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين

موسكو 23 أغسطس 2023 (وال) – أكد رئيس حركة “نحن مع روسيا” فلاديمير روغوف، مصرع مؤسس مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين والرجل الثاني في المجموعة، دميتري أوتكين.

وقال: “لقد تحدثت للتو مع “فاغنر”. لقد أكدوا حقيقة وفاة يفغيني بريغوجين ودميتري أوتكين. فليرحم الله عباده الراحلين، يفغيني ودميتري”.

وتحطمت طائرة خاصة اليوم الأربعاء في مقاطعة تفير الروسية كان على متنها 10 ركاب، ووفقا لقائمة ركاب الطائرة، كان أيضا قائد مجموعة “فاغنر” يفغيني بريغوجين على متنها.

وذكرت وزارة حالات الطوارئ أن “طائرة خاصة من طراز “إمبراير ليغاسي” وعلى متنها عشرة أشخاص تحطمت في منطقة تفير”.

وشددت الإدارة على أنه “كان هناك عشرة أشخاص على متن الطائرة، من بينهم ثلاثة من أفراد الطاقم، وبحسب المعلومات الأولية، قتل جميع من كانوا على متنها”. (وال – موسكو)

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