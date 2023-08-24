الهند تدخل التاريخ بهبوط مركبة Chandrayaan-3 بالقرب من القطب الجنوبي للقمر اليوم .

لندن 23 أغسطس 2023 م (زال) ـــ أصبحت المركبة الفضائية الهندية Chandrayaan-3 أول مهمة هندية فضائية تهبط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر .

(الهند الآن على القمر)، هذا ما أعلنه رئيس الوزراء “ناريندرا مودي” مباشرة على شاشة “بي بي سي نيوز” اليوم بعد هبوط المركبة الهندية على سطح القمر.

يوجد داخل المركبة الهندية “برجيان” ذات الست عجلات، والتي، إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، ستتجول على سطح القمر لجمع الصور والبيانات .

ويعتقد العلماء أن الحفر الموجودة في الظل بشكل دائم على الجانب المظلم من القمر قد تحتوي على مياه متجمدة .

وتأتي هذه المحاولة، وهي المهمة القمرية الثالثة للهند، بعد أيام من خروج المركبة الفضائية الروسية “لونا 25” غير المأهولة عن نطاق السيطرة واصطدامها بالقمر.

…(وال)…