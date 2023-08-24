المركزي يطلق أولى التجارب لمشروع أيسر الخاص بتسريع تسييل مرتبات القطاع العام.

طرابلس 23 أغسطس 2023(وال)-أطلق مصرف ليبيا المركزي اليوم الاربعاء أولى التجارب العملية لمشروع “أيسر” الخاص بتسريع تسييل مرتبات القطاع العام في حسابات الموظفين.

وقال المركز على صفحته الرسمية إنه إجرى أول اختبار حقيقي وناجح لعملية تسييل المرتبات عن طريق منظومة الحوالات المباشرة (ACH), بمصرف الجمهورية والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بإشراف ومتابعة مصرف ليبيا المركزي عبر منظومة (ACH) .

واضاف المركزي أن المشروع يسهل عملية تسييل المرتبات في يوم واحد عوضاً عن الحوافظ اليدوية التي تأخذ عدة أيام وقد تصل إلى أسابيع.

ويعمل المصرف عبر فريق عمل مشروع “أيسر” في التواصل مع الوزارات والقطاعات الحكومية الأخرى لمتابعة تنفيذ المشروع واستكمال مراحله ليشمل كافة القطاعات والجهات والمؤسسات الممولة من الخزانة العامة.