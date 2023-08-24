تركيا تعفي سفينة كافلاي كوين من غرامة مالية تقدر بـ500 ألف دولار أمريكي

انقرة 23 أغسطس 2023 (وال) – أفرجت السلطات التركية عن السفينة “كافالاي كوين” بعد فرض غرامة مالية عليها بقيمة نصف مليون دولار أمريكي من قبل وكالة الحفاظ على البيئة التركية.

ونقلت منصة حكومتنا عن القنصل الليبي في إسطنبول قوله، إن السلطات التركية بدأت في إجراءات تسفير سفينة كافالاي، بعد حلّ الإشكال الذي وقع مع وكالة الحفاظ على البيئة التركية وإعفاء الدولة الليبية من دفع غرامة مالية قدرها نصف مليون دولار أمريكي.

وسفينة كافلاي كوين تابعة لشركة ليبية خاصة تدخل في شراكة مع الدولة الليبية (الشركة الليبية للحديد والصلب) وتنقل المسافرين من مينائي طرابلس ومصراتة في ليبيا إلى إسطنبول وإزمير التركيتين منذ استئناف الرحلات البحرية بين البلدين في سبتمبر 2021، بعد توقف دام أربعة عقود.

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