مقتل مؤسس قوات فاغنر يفغيني بريغوجين

موسكو 23 أغسطس 2023 (وال) – لقي قائد ومؤسس شركة فاغنر الأمنية الروسية يفغيني بريغوجين، مصرعه في تحطم طائرة خاصة كانت تقله من موسكو إلى سان بطرسبورغ وقتل معه 9 أشخاص آخرين.

وأعلنت السلطات الروسية أنّ طائرة ركّاب خاصّة على متنها 10 أشخاص تحطّمت الأربعاء في منطقة تفير خلال رحلة داخلية بين موسكو وسان بطرسبورغ، مؤكّدة مقتل كلّ من كان على متنها.

وأعلنت هيئة الطيران المدني الروسية، أن بريجوجين كان على قائمة ركاب الطائرة الخاصة التي تحطمت.

ومن جانبها أعلنت وزارة الطوارئ الروسية فتح تحقيق في ملابسات تحطم الطائرة شمال موسكو والتي كان مؤسس شركة فاغنر على قائمة ركابها.

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