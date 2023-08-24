بلدية بنغازي تعلن استئناف العمل على تنفيذ خط امداد مائي شرق المدينة.

بنغازي 23 أغسطس 2023م (وال ) – أعلنت بلدية بنغازي استئناف العمل على خط إمداد مائي، يقع في حقل بنينا، الواقع شرقي مدينة بنغازي بعد توقف دام لأكثر من 12 عامًا.

وقالت البلدية في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع ” فيسبوك ” إن تنفيذ هذا المشروع سيكون من اختصاص ائتلاف شركة أشغال تونس وشركة أشغال بنغازي وبإشراف مكتب بنغازي بجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق .

وأكدت البلدية أن هذا المشروع سيساهم في زيادة التدفق المائي لمدينة بنغازي ، مشيرة إلى أن مسار هذا الخط الذي يبلغ قطره 1200 ملم يمر بمحاذة إمتداد شارع الوحدة العربية شارع عشرين .

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