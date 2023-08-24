منظمة الصحة العالمية تضع متحورة جديدة لفيروس كورونا تحت المراقبة

جنيف 24 أغسطس 2023 (وال) -أعلنت منظمة الصحة العالمية أنهما تراقب عن كثب، متحورة جديدة من (كوفيد-19) لا يزال “التأثير المحتمل لطفراتها المتعددة غير معروف بعد”، ظهرت حتى الآن في الدانمارك والولايات المتحدة.

وقررت منظمة الصحة العالمية تصنيف متحورة جديدة “ضمن فئة المتحورات قيد المراقبة بسبب العدد الكبير (أكثر من 30) من البروتين الشوكي (سبايك)” الموجود على سطحها والذي يؤدي دورا أساسيا في دخول الفيروس خلايا الإنسان، وفق ما كتبت المنظمة في نشرتها الوبائية المخصصة لجائحة (كوفيد-19)، والتي أضافت بأن “التأثير المحتمل لطفرات المتحورة الجديدة ما زال غير معروف ويتم تقييمه بدقة”.

من جهتها، أشارت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي دي سي) على منصة “إكس” إلى أنها تراقب المتحورة من كثب.

يذكر أن حتى أغسطس 2023، وصل عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 إلى أكثر من (769) مليون، فيما بلغ عدد الوفيات بالفيروس أكثر من (6.9) ملايين في كل أنحاء العالم.(وال جنيف) س خ.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال