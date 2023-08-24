مقتل خمسة أشخاص في إطلاق نار بحانة في ولاية كاليفورنيا

كاليفورنيا 24 أغسطس 2023 (وال) -قتل خمسة أشخاص، وأصيب آخرون بجروح في إطلاق نار أمس الأربعاء، داخل حانة في مقاطعة أورنج بولاية كاليفورنيا الأميركية، في حين أكدت الشرطة مقتل مطلق الرصاص.

وقالت الشرطة عبر منصة “إكس” إن (6) أشخاص نقلوا إلى المستشفى، بعدما أطلق ضابط متقاعد النار في حانة يرتادها سائقو الدراجات النارية.

ولم تقدم الشرطة المزيد من التفاصيل، في حين قال مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا إنه يتابع تطورات إطلاق النار في مقاطعة أورنج.

ونقلت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” عن مصادر قولها إن مطلق النار كان يستهدف زوجته السابقة.( وال كاليفورنيا) س خ.

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