وفد من اللجنة العليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية يكرم عميد بلديه بنغازي.

بنغازي23 اغسطس 2023 (وال) – قدم وفد من اللجنة العليا لمهرجان بنغازي للفنون المسرحية وأعضاء من فرقة المسرح الشعبي صباح اليوم الاربعاء درع تكريم لعميد بلدية بنغازي، صقر بوجواري تقديرا للدعم الذي قدمه لإنجاح المهرجان.

ورحب عميد البلدية بالوفد وأعرب عن امتنانه لهم لما قدموه خلال المهرجان، الذي احتضنته مدينة بنغازي من 6 إلى 8 أغسطس الجاري، من عروض مسرحية وفعاليات وحسن تنظيم واستضافة مبدعين من ربوع ليبيا وضيوف عرب ما أعطى للمهرجان صدى طيبا محليا وعربيا.

وأكد عميد بلدية بنغازي للوفد استمرار الدعم لإقامة المهرجان سنويا لتصبح بنغازي كما كانت دائما عاصمة للفن والثقافة.

وترأس الوفد مدير المسرح الشعبي رئيس اللجنة العليا للمهرجان، رافع نجم، ورافقه الفنان سالم عيسى والفنان ميلود العمروني والمدير التنفيذي للمسرح الشعبي الطيب الطيرة ورئيس اللجنة الإعلامية أحمد العريبي والمخرج محمد الصادق والمصور مفتاح الخشمي وأعضاء شباب من فرقة المسرح الشعبي.

وحضر التكريم مدير مكتب عميد البلدية يوسف الزواوي.

(وال – بنغازي)