بدء عملية تصريف مياه محطة فوكوشيما النووية في اليابان.

طوكيو 24 أغسطس 2023 (وال) – بدأت اليابان اليوم الخميس تصريف المياه المعالجة والمخففة من محطة “فوكوشيما دايتشي” للطاقة النووية في المحيط الهادئ.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) نقلا عن بيان لشركة طوكيو للطاقة الكهربائية أن المرحلة الأولى من التصريف ستتم على مدار 17 يومًا، وستشمل تصريف 7800 طن من المياه المعالجة المخففة بمياه البحر، فيما تخطط الشركة لتصريف أكثر من 31 ألف طن من المياه خلال العام المالي الحالي، أي حوالي 30 خزانا.. مشيرة إلى أن عملية التصريف الكاملة قد تستغرق 30 عامًا على الأقل حتى تكتمل.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعطت الموافقة النهائية على تفريغ المياه المعالجة الشهر الماضي ، وأكدت أن خطة الإطلاق اليابانية تفي بالمعايير الدولية.

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