تواصل الدورة التدريبية الثالثة لمشروع ريبلد بديوان بلدية سرت

سرت 24 أغسطس 2023 م ( وال ) بدأت بقاعة التدريب بديوان بلدية سرت فعاليات الدورة التدريبية الثالثة لمشروع REBUILD (ريبلد) الممول من الاتحاد الاوروبي , ويشارك فى الدورة التدريبية الخاصة بإدارة دورة المشروع والسياسات العامة قرابة 18 متدرب ومتدربة من مختلف إدارات ومكاتب البلدية.

وافاد منسق المشروع ا. جبريل أبوسليم , لمراسل وكالة الأنباء الليبية (وال ) بسرت أن الدورة التدريبية الخاصة بإدارة دورة المشروع والسياسات العامة تتواصل على مدى تلاثة أسابيع ودلك بواقع 72 ساعة مقسمة على أربعة أيام فى كل اسبوع من المدة المقررة.

ويتلقى المتدربين بالدورة بالفترة الصباحية محاضرات نظرية وعملية تتعلق بإعداد مراحل المشروع ومعرفة وتحليل أصحاب المصلحة بالمشروع ومحاضرة حول ادارة المخاطر اضافة الى محاضرة اخرى بعنوان معرفة الأطراف الفاعلة فى السياسات العامة للمشروع.

(وال_سرت)