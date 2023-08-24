أمريكا تحث كوريا الشمالية على الدخول في عملية دبلوماسية جادة

واشنطن 24 أغسطس 2023 م ( وال ) قالت وزارة الخارجية الأميركية ، مساء الأربعاء، إن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونغيانغ “دون شروط مسبقة”.

وقال متحدث باسم الوزارة في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني إن الولايات المتحدة حثت كوريا الشمالية على الامتناع عن “المزيد من الأنشطة المهددة” .ودعت أميركا بيونغيانغ إلى الدخول في عملية دبلوماسية جادة.

وأضاف المتحدث “مركبات الإطلاق الفضائية لها تقنيات مماثلة لتلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، وقابلة للتبديل معها”.

وأضاف “أي إطلاق لكوريا الشمالية يستخدم تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، والتي قد تشمل مركبات فضائية تستخدم لإطلاق قمر صناعي إلى الفضاء، ينتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.